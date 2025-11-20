Kış mevsimine geçişle birlikte düşen hava sıcaklıkları ve kapalı, kalabalık mekânlarda geçirilen sürenin uzaması, nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıkların hızla yayılmasına yol açtı.

Tıp ve beslenme uzmanları, bu kritik dönemde bağışıklık sistemini desteklemenin ve vücut direncini artırmanın önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, yüzyıllardır süregelen geleneksel bir çözüm olan sıcak çorbanın, basit bir teselliden çok daha fazlasını sunduğu bilimsel platformlarda vurgulandı.

BİLİMSEL VERİLER ÇORBANIN FAYDASINI DOĞRULADI

ABD'deki Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Stephen Rennard, tavuk suyunun soğuk algınlığı semptomları üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmaya imza attı.

Dr. Rennard, tavuk çorbasının, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında iltihaplanmaya neden olan beyaz kan hücrelerinin (nötrofiller) hareketini yavaşlattığını tespit ettiğini ifade etti. Bu bulgu, çorbanın sadece nem ve besin sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda anti-inflamatuar bir mekanizmaya da sahip olduğunu gösterdi.

İngiltere'nin önde gelen beslenme bilimcilerinden Prof. Dr. Elizabeth Williams, çorbanın içerdiği sebzelerin ve baharatların sinerjik faydalarına işaret etti.

Prof. Williams, özellikle kemik suyu bazlı çorbaların içerdiği kolajen ve amino asitlerin, bağırsak sağlığını destekleyerek dolaylı yoldan bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, çorbanın buharının nazal geçitleri açarak ve mukusun incelmesine yardımcı olarak, tıkalı burun gibi rahatsız edici semptomları hafiflettiğini de ekledi.

SIVI TÜKETİMİ VE BESİN YOĞUNLUĞUNDA KİLİT ROL

Harvard Tıp Okulu'ndan halk sağlığı ve beslenme uzmanı Dr. David Katz, mevsimsel hastalıklarla mücadelede yeterli sıvı alımının temel bir zorunluluk olduğunu aktardı.

Dr. Katz, çorbanın yüksek sıvı içeriği sayesinde dehidrasyon riskini azalttığını ve hastalık sırasında kaybedilen minerallerin (elektrolitlerin) yerine konmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, çorbalara eklenebilecek zencefil, sarımsak, zerdeçal gibi doğal bileşenlerin ise antimikrobiyal ve antioksidan özellikleriyle hastalığın süresini kısaltmada ve şiddetini azaltmada ekstra faydalar sağladığını bildirdi.