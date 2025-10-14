Okulların açılmasıyla birlikte grip vakaları hızla yükselişe geçti. Hastanelere başvurular yüzde 40 artarken, uzmanlar bu vakaların yüzde 20’sinin Covid-19 kaynaklı olduğunu vurguluyor. Kış aylarına girerken bulaş riski endişe yaratıyor. Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Asaf Baygül, grip sezonunun başlamasıyla eczanelerde grip aşılarının hazır olduğunu belirtti.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, özellikle 65 yaş üstü, kronik akciğer, kalp, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği hastaları ile bağışıklığı baskılanmış bireylerin grip aşısı yaptırması gerektiğini ifade etti. Grip, soğuk algınlığına kıyasla daha ağır seyrediyor. Ateş, titreme, kas ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteren hastalık, risk grubundakilerde zatürreye dönüşerek hayati tehlike oluşturabiliyor.



Baygül, SGK’nın risk grupları için grip aşısını ücretsiz karşıladığını hatırlatarak, 6 ay-5 yaş arası çocukların da aşılanması gerektiğini vurguladı. Ancak yumurta alerjisi olanların aşıdan kaçınması gerektiğini ekledi. Aşı, reçeteyle eczanelerden temin edilip aile hekimliklerinde uygulanabiliyor.

Uzmanlar, maske ve mesafe önlemlerinin yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Covid-19’un grip vakaları içindeki payı, pandemi dönemini hatırlatırken, vatandaşlar arasında “Maskeli günlere mi dönüyoruz?” tartışmaları başladı. Sağlık Bakanlığı, grip ve Covid-19’a karşı hijyen kurallarına uyulmasını, kalabalık ortamlarda dikkatli olunmasını öneriyor.