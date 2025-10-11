Mevsimsel grip (influenza) salgınlarının yaşandığı bu dönemde, hastaların ne zaman tıbbi yardım alması gerektiği konusundaki bilimsel görüşler netleşti.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve diğer uluslararası sağlık örgütlerinin kılavuzlarına paralel olarak uzmanlar, hafif seyreden grip vakalarının büyük çoğunluğunun evde istirahat ve destekleyici tedavi ile kendiliğinden iyileştiğini bir kez daha vurguladı.

3 GÜN DİRENÇLİ ATEŞ KRİTİK EŞİK

Elde edilen bilimsel veriler ve uzman görüşleri, grip belirtileri yaşayan sağlıklı bireylerin ilk 48 ila 72 saat içinde doktor ofislerine akın etmesinin çoğunlukla bir gereklilik olmadığını ortaya koydu. Zira, grip genellikle 3 ila 7 gün içerisinde hafifleme eğilimi gösteriyor.

ABD’deki Yale Tıp Fakültesi’nden Dr. Albert Ko, bu konuda çarpıcı bir ifade kullandı. Dr. Ko, grip semptomlarının çoğunun evde yönetilebileceğini belirterek, "Eğer hastanın ateşi, düşürücü ilaçlara rağmen üç günden fazla sürerse veya belirtiler giderek kötüleşirse, ikincil bir bakteriyel enfeksiyon veya ciddi bir komplikasyon riski değerlendirilmelidir," ifadelerini kullandı. Ko, bu durumun, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yüksek risk grupları için hayati önem taşıdığını kaydetti.

RİSK GRUPLARI VE ANTİVİRAL TEDAVİ UYARISI

ABD’deki Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA) tarafından hazırlanan klinik uygulama kılavuzları da, antiviral ilaçların en büyük faydayı, semptomların başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde, hastanede yatan hastalara veya komplikasyon riski yüksek olan bireylere uygulandığında sağladığını belirtiyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) eski baş uzmanlarından Prof. Dr. Paul Cosford, halk sağlığı açısından önemli bir uyarıda bulundu. Prof. Cosford, "Sağlıklı bireylerde, antiviral tedaviye hemen başlanması çoğu zaman gereksizdir ve antibiyotikler virüslere karşı etkisizdir. Gereksiz ilaç kullanımı, antimikrobiyal dirence yol açabilir. Bu nedenle, genel bir kural olarak, hafif grip geçiren bireylerin ilk birkaç gün evde kalması ve bol sıvı tüketmesi önerilir," şeklinde konuştu.

ACİL BAŞVURU GEREKTİREN DURUMLAR

Uzmanlar, aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi:

-Nefes almada zorluk veya göğüs ağrısı.

-Dudaklarda veya yüzde morarma.

-Şiddetli ve kalıcı kusma veya sıvı alamama.

-Ateşin 3 günden uzun sürmesi veya ilk iyileşmenin ardından yeniden yükselmesi.

-Kafa karışıklığı veya nöbet geçirme.

Uluslararası sağlık otoriteleri, grip mevsiminde panik yapmadan, semptomları dikkatle izleme ve belirtilen kritik eşikler aşıldığında tıbbi yardım alma yaklaşımının en doğru yönetim stratejisi olduğunu ifade etti.