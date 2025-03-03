Gripte sarı serum kullanımı ile ilgili kritik uyarı!

Dr. Gökmen Erendor, mevsimsel grip ve yanlış tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, özellikle atom olarak da bilinen sarı seruma karşı vatandaşları uyardı. Hastalığın sonbaharın sonu, kış ayları ve ilkbaharın başında daha sık görüldüğünü vurgulayan Erendor, Ekim başı ile Mart sonu arasındaki dönemin grip açısından en riskli zaman dilimi olduğunu söyledi.

RİSK GRUPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Dr. Erendor, toplumun genelinin grip riski taşıdığını ancak bazı yaş ve sağlık gruplarının daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Dr. Erendor, özellikle 2 yaş altındaki bebekler, 65 yaş üstü bireyler, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastaları, obez bireyler ve huzurevlerinde yaşayan yaşlıların gripten daha fazla etkilendiğini ifade etti.

GRİP BELİRTİLERİ

Hastaların en çok yüksek ateş şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu aktaran Dr. Erendor, 38 dereceyi geçen ateşin yanı sıra boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kuru öksürük, burun akıntısı, göz yaşarması, aksırma ve eklem-kas ağrılarının da yaygın belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

SARI SERUM UYARISI

Son dönemde sosyal medyada grip tedavisi olarak önerilen bazı uygulamalara karşı uyarılarda bulunan Dr. Erendor, bu tür uygulamaların Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilmediğini belirtti. Erendor, "Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla, bu uygulamaların bazı hastalarda ciddi kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açtığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Hastaların bu tür tedavilere yönelmek yerine hekim kontrolünde tedavi olmaları gerektiğini söyleyen Erendor, "Lütfen halsizlik, yorgunluk, hafif ateş veya grip belirtileriyle bizlerden sarı serum ya da atom uygulaması talep etmeyiniz" diye konuştu.

"ANTİBİYOTİK KULLANIMI KESİNLİKLE YANLIŞ"

Grip tedavisinde antibiyotik kullanımının kesinlikle yeri olmadığını belirten Dr. Erendor, hastalığın önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için en önemli unsurun kişisel hijyen olduğunu söyledi. Hem hastaların hem de sağlıklı bireylerin, hastalığın yayılmasını önlemek için ellerini bol su ve sabunla yıkamaları gerektiğini vurguladı.