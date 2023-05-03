Gripten 1 günde kurtulabilirsiniz

Yrd. Doç Dr. İrem Öner Özkara, gripten bir günde kurtulmanın yollarını şöyle açıkladı:

“Grip, influenza adı verilen bir virüsün neden olduğu, ani başlayan ve 39°C ve üzerine çıkan ateş, aşırı halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrısı, titreme, baş ağrısı ve öksürük ile seyreden bir enfeksiyondur ve oldukça bulaşıcıdır. Solunum yoluyla havada asılı kalmış olan damlacıkların solunması vasıtasıyla bulaşır ve vücuda girdikten 2-3 gün sonra etkilerini göstermeye başlar.

Halk arasında basit ve doktora gitmeyi gerektirmeyen bir hastalık gibi görünen grip, özellikle bağışıklık sistemi baskılı olanlarda, yaşlılarda, çocuklarda, hamilelerde, kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik hastalığı olanlarda, akciğer ve böbrek hastalığı olanlarda ölümcül olabilecek komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenler şu belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalı:

Belirtiler şiddetliyse

Hastanın durumu gittikçe kötüleşiyorsa

Ateş düşmüyorsa

Solunum güçlüğü/hırıltılı solunum varsa

Bulantı ve kusma varsa

Kalıcı öksürük varsa

Grip için tek bir tedavi yöntemi olmadığı gibi 1 günde geçiren mucizevi bir tedavi yöntemi ve uygulama da yoktur. Günümüzde grip tedavisi için oldukça etkili antiviral ilaçlar vardır fakat bunların hangisinin kullanılacağına doktor karar vermelidir. Antiviral ilaçların dışında semptomatik tedavi sağlayan ağrı kesiciler, burun tıkanıklığı için burun spreyleri, vitamin takviyeleri ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ilaçlar kullanılabilir. Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yok.

Gripten kurtulmanın en iyi yolu tedaviye aralıksız devam etmek, bol sıvı ve bitki çayı (kuşburnu, zerdeçal, ıhlamur, okaliptüs gibi) tüketmek, istirahat etmek ve beslenmeye dikkat etmektir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda damardan uygulanan yüksek doz C vitamini ve D vitamini takviyesinin bağışıklık sistemini güçlendirerek hem gribe yakalanmayı azalttığı hem de hastalık semptomları ve süresini kısalttığı bulunmuştur.

Gribin belirtileri 7-15 gün boyunca devam etmekle birlikte 3-4 gün içinde tedrici olarak azalmaya başlar. Eğer şikayetlerinin gittikçe artıyorsa, ateşiniz düşmüyorsa, öksürük ve balgamınız başladıysa grip üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenmiş ve antibiyotik ihtiyacınız doğmuş olabilir. Mutlaka doktorunuza başvurunuz.”