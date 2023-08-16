Gripten kurtulmanın en kolay yolu

Grip bu havalarda kaçınılmaz bir rahatsızlık. Kimi ilaçla kimi doğal yollarla iyileşmeye çalışıyor. Ancak bir yöntem var ki, bu gripten kurtulmanın en kolay yolu. İşte o yöntem…

Gripten kurtulmanın en kolay yolu

Topuk ve Ayakların emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve için. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecek.

2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapın. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecek.

Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz.

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