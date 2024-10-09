Gripten önce aşı hasta edecek! Tam tamına yüzde 700 arttı. Kimler ücretsiz alabilecek

Hava sıcaklıklarının sürekli değişkenlik gösterdiği ortamda hastalıklarda artışa neden oluyor. Öyle ki hastanelerin acil servisleri şimdiden dolmaya başlandı. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda artış dikkat çekerken, korunmak için grip aşısı şimdiden araştırılıyor. En merak edilen soru ise Grip aşısını devlet ödüyor mu? oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, aşı fiyatlarının 540-560 lira arasına geldiğini açıkladı. 2020 yılında 72 TL olan grip aşısı fiyatı 4 yılda 400 TL üzerinde artış kaydetti.

ACİL SERVİSLER DOLDU

Sonbahar havasının etkisi hissedilmeye başlandı. Gündüzleri kısa kollu ve daha ince kıyafetler tercih edilirken akşamları ise hırka ve kalın kıyafetler giyiniliyor. Hava sıcaklıklarındaki değişkenlik ise mikropların çoğalmasını ve vücut mekanizmasını etkiledi. Son günlerde soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda artış, acil servislerde başvurularda dikkat çekiyor. Grip olmayan kişiler ise korunmak amacıyla aşı oluyor.

AŞI FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Ancak en merak edilen konulardan biri de aşıları devlet karşılıyor mu? sorusu oluyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, ‘Grip sezonu açıldı, SGK aşıyı karşılıyor mu?’ köşe yazısında aşı fiyatlarının 540-560 lira arasında olduğunu açıkladı. Aşı fiyatlarındaki artış ise korkunç boyuta gelmiş durumda. 2020 yılında 72 TL olan grip aşısı fiyatı 4 yılda 400 TL üzerinde artış göstererek 540-560 lira arasına geldi. Artış oranı ise yüzde 700 üzerinde olduğu görüldü.

SGK KİMLERİN AŞISINI ÖDÜYOR?

Doğan, 65 yaş altı ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanların ise grip aşı bedellerinin SGK tarafından ödenmediğinin altını çizdi. Doğan, “65 yaş ve üstü kişiler, anne adaylarının gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre içinde grip aşısı bedelleri devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca; astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dahil kronik hastalığı, kronik metabolik hastalığı, kalp rahatsızlığı olanların, vücutta önemli işlevi olan hemoglobinlerin değişeme uğraması ve işlevinin bozulması nedeniyle hemoglobinopatisi olanların, immün yetmezliği olanların; eylül ile şubat tarihleri arasındaki grip aşılarını SGK ödüyor” ifadelerini kullandı.