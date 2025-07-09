Grok’a erişim engeli var mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Yapay zeka Grok'un Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

Suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı belirtildi.

"GROK'A ENGELLEME KARARI YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti.