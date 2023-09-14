Grönland'da 206 yolcu taşıyan lüks yolcu gemisi karaya oturdu

206 yolcu taşıyan lüks yolcu gemisi Grönland açıklarında karaya oturdu. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Grönland'da 206 yolcu taşıyan lüks yolcu gemisi karaya oturdu

Editör: Abdullah Keleş

343 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir gemi olan Ocean Explorer, Pazartesi günü dünyanın en kuzeydeki milli parkı olan 375.000 mil karelik bir alan olan Kuzeydoğu Grönland Ulusal Parkı'ndaki Alpefjord yakınlarında karaya oturdu.

Gemide hasar olduğuna dair herhangi bir rapor alınmadığı bildirildi.

Ortak Arktik Komutanlığı sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada, "Arktik Komutanlığı, halen Milli Park'ta karada olduklarını belirten Ocean Explorer yolcu gemisi ile temas halindedir. Bu, yerel saatle gündüz saatlerinde gelen gelgitin yola devam etmek için gerekli yardımı sağlamadığı anlamına geliyor. Arktik Komutanlığı, kruvaziyer gemisine ücretsiz yardım edebilecek çevredeki ilgili gemilerle hâlâ temas halindedir" dedi.

Danimarka Donanması'na ait bir gemi olan Knud Rasmussen’ın, yardım için Ocean Explorer'a doğru yola çıktığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yolcu gemisinde "birkaç" Amerikalının bulunduğunu doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

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