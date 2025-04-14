Grup Ayna Fethiye'de sahne aldı

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali'nin son gününde Grup Ayna sahne aldı.

Fethiye Belediyesi, Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde sevilen Grup Ayna Yeşilüzümlü Meydanı'nda, şarkılarını Fethiyeliler için söyledi.

Festival alanında renkli görüntüler yaşanırken, müzik, doğa ve kültürün buluştuğu etkinlik hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Alim Karaca, "14. Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali’nde Ayna grubu sahnemizdeydi. Festivalimize renk katan, bizlere unutulmaz anlar yaşatan Ayna grubuna teşekkür ediyorum” dedi.