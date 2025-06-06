Grup yolu 9 mahalleyi birbirine bağlayacak

Bafra ilçesine bağlı Paşaşeyh Mahallesi ve Kolay Mahallesi bağlantı grup yolu arasında bulunan 9 mahalleyi ilgilendiren yol, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli iş makinası operatörü Ensar Numan Avşar, "Paşaşeyh Mahallesi'nden Kolay bağlantı yoluna kadar toplamda 25 kilometre yol yapılacak. Yaklaşık 1 aydan beri burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu çalışması Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından son sürat yapılmaktadır" dedi.

Azay Mahallesi sakinlerinden Zeki Akça, "Allah'a çok şükür. Yıllardır yapılmayan yolumuz yapılmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a göreve geldikten sonra mahallerimize ve Samsun'a yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Paşaşeyh, Müstecep, Keresteci, Çataltepe, Gökçeağaç, Azay, Gökçesu, Barış Gökçekent mahalleleri sakinleri adına modern yol yapımı için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.