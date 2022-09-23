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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları başladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 00:51
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Grupların 5. haftası, 10 maçla başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi gruplarında 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Danimarka: 2-1

Fransa-Avusturya: 2-0

4. Grup:

Polonya-Hollanda: 0-2

Belçika-Galler: 2-1

- C Ligi

1. Grup:

Litvanya-Faroe Adaları: 1-1

Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

Kazakistan-Belarus: 2-1

Slovakya-Azerbaycan: 1-2

- D Ligi

1. Grup:

Letonya-Moldova: 1-2

Lihtenştayn-Andorra: 0-2

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