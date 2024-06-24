Gruzdev, Kazakistan şampiyonu oldu

Sürücülerin toplam 175 kilometre pedal salladığı Kazakistan Ulusal Bisiklet Şampiyonası'nda Astanalı Dmitri Gruzdev birinci olurken Gleb Brussenski yarışı ikinci sırada tamamladı.

Kazaksitan'ın Taldikorgan şehrinde gerçekleştirilen müsabakadan birincilikle ayrılan Gruzdev, şampiyonluktan sonra yaptığı açıklamada “Yarış aşırı sıcaklardan dolayı beklediğimden de çetin geçti. 175 kilometrelik mesafe de oldukça zorlayıcıydı. Yine de en başından beri savaşmaya kararlıydım, bu yüzden oldukça hızlı çıkış yaptım. Yarışma boyunca önde kalmaya çalıştım ve sonunda atak yapıp tek başıma ayrılmayı ve kazanmayı başardım. Bu zaferden çok mutluyum" diye konuştu.