GSS Prim Borcu Siliniyor mu?

Kabul edilen düzenlemeye göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları, gecikme cezaları ve gecikme zamları silinecek. Ancak bu tarihe kadar ödenmiş olan primler iade edilmeyecek veya başka borçlara mahsup edilemeyecek.

Bu düzenleme, prim borcunu ödeyemeyen sigortalıların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlaması ve borç yükünün azaltılması amacıyla yapıldı. Borç yapılandırması veya tecil durumunda olanların da belirli şartları sağlaması gerekiyor.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için de sevindirici bir haber var. SGK'ye borcu bulunmayan veya borçlarını yapılandırarak düzenli ödeyen iş yerlerine, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirim uygulanacak. Bu teşvik, 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak. Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 31 Aralık 2027’ye kadar uzatılabilecek.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE MALİ DESTEK

Kamuya ait üniversite hastanelerinin 2024 yılına kadar SGK ile yaptıkları sözleşmelerde, ortaya çıkan açık farklar devlet tarafından karşılanacak. Bu fark, Sağlık Bakanlığı bütçesinden tahsis edilecek ödenekle kapatılacak.

Bu düzenlemeler, hem vatandaşların borç yükünü hafifletmeyi hem de işverenlere destek olmayı hedefliyor. Meclisten geçmesi beklenen yasa, uygulamaya girdiğinde detaylar Resmi Gazete’de yayımlanarak duyurulacak.