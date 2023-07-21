GTA 6 için yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı. Eğer doğruysa en pahalı oyun olacak

GTA 5’in yeni oyunun ne zaman geleceği merak konusuydu. Ancak oyun konusunda bazı görüntüler sızdırılmıştı.

YENİ OYUN İÇİN 2 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre; Konu tekrar sessizliğe doğru sürüklenirken, yeni bir iddia gündeme geldi. Söylenene göre GTA 6 için Rockstar tarafından 2 milyar dolar harcama yapıldı. Bu iddiaların 'resmi' bir kaynağı yok ancak eğer bu söylenti doğruysa bu GTA 6'yı şu ana kadar ki en pahalı eğlence ürünü haline getiriyor.

Daha önce de oyunun bütçesi için harcanan rakamın 1 milyar dolar olabileceği konuşuluyordu.

2014 yılından beri geliştirildiği söylenen oyunun 2 milyar dolar hatta üstüne çıkan bir bütçeyle üretildiği aktarılıyor.