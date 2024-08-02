GTA 6 oyunu için eski çalışandan flaş açıklama

Tüm oyun dünyası, büyük beklentilerle birlikte GTA 6’yı bekliyor. Oyunseverler, oyunla alakalı detayları çok merak ediyor.

Herkesin yolunu gözlediği GTA 6 hakkında eski bir Rockstar Games çalışanından açıklama geldi.

"BİR DAHA BÖYLE BİR SIÇRAMA GÖREBİLECEĞİMİZİ SANMIYORUM"

Eski çalışan, oyunun fragmanında gördüklerinden, özellikle de plaj sahnesinden etkilendiğini ifade etti. Obbe Vermeij “Bence evet, yani bence GTA 6, GTA 5'ten çılgınca farklı olmayacak. Bilmiyorum belki başarmışlardır, belki de harikadır ama bence bazı insanların beklentileri biraz fazla yüksek olabilir. Çünkü o sıçramayı asla yapamazsınız. GTA 2'den GTA 3'e sıçrama büyüktü ve San Andreas'tan GTA 4'e de sıçrama çok büyüktü. Bir daha böyle bir sıçrama görebileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.

2025'İN SONBAHARINDA ÇIKACAK

Take-Two Başkanı Karl Slatoff daha önce yaptığı konuşmada, GTA 6’nın 2025 yılının sonbaharında piyasaya sürüleceğini söylemişti.

Öte yandan oyunun öncelikle konsollara geleceği iddia edilirken, PC'ler için herhangi bir öngörü söz konusu değil.