GTA 6’dan milyonlarca oyuncuyu üzen haber geldi: Resmen açıkladılar

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyununun çıkışı ertelendi.



Oyunun yapımcı firması Rockstar Games, bugün paylaştığı duyuruda, milyonların beklediği oyun için çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl paylaşılan fragmanı ile yüzlerce milyon görüntülenme alan oyunun 2025 yılının son çeyreğinde konsol oyunları için piyasaya çıkması bekleniyordu. Buna karşın bugün yapılan paylaşımda Rockstar Games, oyun için piyasaya çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beklediğinizden daha geç olduğu için çok üzgünüz. Yeni Grand Theft Auto’ya duyulan ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu bitirmek için çalışırken gösterdiğiniz sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”

OYUN TARİHİNİN EN ÇOK SATAN İKİNCİ OYUNU

GTA 6'nın resmi fragmanı Aralık 2023'te yayınlandı. Rockstar Games'in resmi hesabından yayınlanan fragman bugüne kadar 256 milyon defa izlendi. Serinin ilk oyunu ise 1997 yılında yayınlandı. 2013'te yayınlanan serinin son oyunu Grand Theft Auto 5 ise 210 milyon adet ile Minecraft'tan sonra oyun tarihinin en çok satılan ikinci oyunu oldu.