GTA 6'nın Grand Taking Ages paradisi Steam'e geliyor

Süleyman Çay
GTA 6'nın Grand Taking Ages paradisi Steam'e geliyor

Parodi oyunlar arasında yeni bir isim: "Grand Taking Ages." PlayStation Store'dan kaldırılmasına rağmen Steam'de yayınlanması onaylandı.

"Grand Taking Ages," Grand Theft Auto 6’nın (GTA 6) parodisi olarak dikkat çeken bir yapım. Oyun, yapay zeka tabanlı sanat eserleri ve seslendirmeleri kullanarak geliştirilmiş. PlayStation 5 sürümü Sony tarafından mağazadan kaldırılmış olsa da, Valve oyunun Steam'de yayınlanmasına yeşil ışık yaktı.

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Oyun geliştiricisi Violarte, IGN'e yaptığı açıklamada, "Grand Taking Ages" oyununun bir yönetim simülasyonu olacağını belirtti. Oyuncular bu oyunda bir oyun geliştiriciyi yönetmeye çalışacaklar. Ancak, Sony'nin bir proje mağazadan kaldırıldığında ne tür zorluklar yaşandığını simüle edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Oyun, başlangıçta "Grand Taking Ages 6" olarak adlandırılmıştı. Ancak isim ve logoda yapılan değişikliklerle, Rockstar Games'in geliştirdiği GTA 6’dan tamamen farklı bir proje olduğu vurgulanıyor. Bu değişiklikler, oyunun Steam'e kabul edilmesinde etkili olmuş gibi görünüyor.

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Violarte, oyunun 2025 Temmuz ayında Steam'de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ayrıca, parodi unsurları nedeniyle tartışma yaratan bu yapımın, eğlenceli bir yönetim oyunu olarak öne çıkması hedefleniyor.

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