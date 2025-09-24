GTA üniversitede ders olarak okutulacak

Rockstar Games’in merakla beklenen GTA 6 oyunu piyasaya sürülmeden önce, ABD’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tennessee Üniversitesi, 20 Ocak 2026’da başlayacak yeni dersini duyurdu: “Grand Theft America: 1980’den Günümüze GTA Video Oyunları Aracılığıyla ABD Tarihi.”

Dersi veren isim ise tanıdık: Daha önce Red Dead Redemption üzerinden Amerikan tarihini anlatan ve büyük ses getiren Prof. Tore Olsson. Olsson, GTA serisini bu kez 1980 sonrası ABD’nin kültürel ve politik gelişmelerini anlatmak için ders materyali olarak kullanacak.

Olsson’un Red Dead dersi o kadar başarılı olmuştu ki, sonrasında “Red Dead’in Tarihi” adlı bir kitap yazmış ve kitabın sesli versiyonu Arthur Morgan’ın sesiyle, Roger Clark tarafından seslendirilmişti. Profesör, GTA dersinin de ileride kitaba dönüşebileceğini ve yine tanıdık bir ses tarafından seslendirilebileceğini ima etti.

Öte yandan GTA 6, Rockstar’ın aldığı son kararla 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Ancak üniversitedeki GTA dersi, öğrencilerin oyundan önce bu kült fenomeni akademik açıdan keşfetmesine olanak tanıyacak.