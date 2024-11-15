Guardian'dan sonra St. Pauli de X'ten çekiliyor

Almanya’nın Hamburg merkezli, sol görüşlü Bundesliga kulübü St. Pauli, X platformundan ayrılma kararı aldığını duyurdu. Kulüp, Elon Musk’ın yönetimindeki platformun bir "nefret makinesi" haline geldiğini ve bu durumun Almanya’daki seçimleri etkileyebileceğini belirtti.

St. Pauli, yaptığı açıklamada, eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformundaki faaliyetlerine son verdiğini ve yaklaşık 250.000 takipçisini alternatif bir sosyal ağ olan Bluesky’a geçmeye davet etti. Kulüp, Musk'ın Twitter’ı devralmasından bu yana platformun tartışma ortamı olmaktan çıkıp, nefret söylemlerinin yayıldığı bir mecra haline geldiğini vurguladı. Açıklamada, "Musk, X’i bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorileri neredeyse engelsiz yayılıyor veya destekleniyor. Hakaretler ve tehditler ise sözde ifade özgürlüğü olarak sunuluyor,” ifadeleri yer aldı.

St. Pauli'nin açıklamasında, kulübün amblemi ve sağ görüşe karşı duruşunu simgeleyen bir görselle birlikte, platformdaki içeriklerin denetlenmediği ve Almanya’daki seçim sürecinde otoriter, insan karşıtı ve aşırı sağcı içeriklerin öne çıkarılabileceği endişesi dile getirildi. Kulüp, Musk’ın ABD seçimlerinde Donald Trump’a destek verdiğini ve benzer bir etkinin Alman federal seçim kampanyasında da görülebileceğini belirtti.

Almanya’da erken parlamento seçimleri, geçen hafta Şansölye Olaf Scholz’un Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almasının ardından 23 Şubat’ta yapılacak. St. Pauli, X platformunu terk eden ilk Alman üst düzey futbol kulübü olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, İngiliz The Guardian gazetesi de çarşamba günü X’te içerik paylaşmayı bırakma kararı alarak, platformu “zehirli medya platformu” olarak tanımladı.

Guardian, Elon Musk’ın ‘X’ platformundan çekildi