Guardiola Ancelotti'yi bile şaşırttı. Tansu Sarı yazdı

Chelsea'yi eleyen İspanyol boğası Real Madrid;

Bayern Münih'i saf dışı bırakan bir başka İngiliz takımı olan

Manchester City'i Santiago Bernabeu'da ağırladı..

Ev sahibi Beyaz Şimşekler'de cezalı olan stoper Eder Militao yoktu;

Bu bölgede Antonio Rüdiger ve David Alaba oynuyordu..

Sol bekte ise takımı yumuşk karnı Eduardo Camaviga vardı..

Konuk Manchester City'deyse;

Nathan Ake'nin yerine Manuel Akanji forma giydi..

İlk 20 dakikada adeta bir Manchester City fırtınası vardı Madrid'de...

Kevin De Bruyne ve Rodri Hernandez'in vuruşlarını

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois;

Bir sağdan bir soldan kurtarıyor;

Vatandaşı Kevin De Bruyne ve İspanyol Rodri Hernandez'e

Tek başına DUR diyordu..

City dumuyordu..

Bu kez Norveçli golcüleri Erling Haaland'la yokladılar;

Kaleci Thibaut Courtois'yı zorlamayan vuruşlar

Real Madrid'e rahat nefes aldırdı..

Sanki maç Santiago Bernabeu'da değil;

Etihad'da oynanıyordu..

Real Madrid 1 kez geldi;

O gelişte de golü buldu..

Eduardo Camavinga Luka Modric'le duvar pası yaptıktan sonra

Topu metrelerce götürdü

Ardından sağ tarafa gönderdiği topta

Vinicius Junior yaklaşık 25 metreden öyle bir çaktı ki

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson Santana'nın sağından filelere giden top

Beyaz Şimşekler'i 1-0 öne geçiyordu..

BERNABEU COŞMUŞTU..

İlk yarıda ayrıca Real Madrid'in savunma oyuncusu Daniel Carvajal'in

Erling Haaland ve Jack Grealish'e yaptığı "omuz şarjlarına"

Hakem Artur Dias "DEVAM" derken;

Toni Kroos'un İlkay Gündoğan'ı baldırıyla "tırpanlamasına"

Sarı kart gösterdi..

Real Madrid soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giderken

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın değişiklikleri merak ediliyordu..

Ancak beklenen olmadı..

İkinci yarıda Real Madrid;

Karm Benzema; Vinicius Junior; Rodrygo Silva

Ve Ernesto Valverde ile kaleyi düşündü;

Kaleyi tutturamadılar..

Manchester City ise Kevin De Bruyne ile Real Madrid kalesini yokladı;

Kaleci Thibaut Courtois gole izin vermedi..

Bu kez dakkalar 67'yi gösteriyordu;

Manchester City pes etmiyordu;

Öyle bir top çevirdiler ki;

Real Madrid'in başını döndürdüler adeta..

Bernardo Silva ile başlayan atakta;

"Real Madrid'in yumuşak karnı" dediğimiz Eduardo Camavinga

Topu bir türlü uzaklaştıramadı;

Uzak mesafedeki Rodrygo Silva'Ya topu göndermeye çalışırken;

Rodri Hernandez topu kaptı;

Ayaklardan ayaklara dolaşan meşin yuvarlakla Jack Grealish buluştu

Jack Grealish'ten topu alan İlkay Gündoğan;

Sağ tarafa bıraktı;

Topa ceza sahası dışından enfes bir sağ çakan Kevin De Bruyne

Defalarca şut bombardımanına tuttuğu

Vatandaşı kaleci Thibaut Courtois'yı bu kez mağlup ediyor;

Yerden Thibaut Courtois'nın sağına giden top

Real Madrid filelerine takılıyordu..

Manchester City Bernabeu'da 1-1'lik eşitliği yakalıyordu...

78'de gelişen Real Madrid atağında

Toni Kroos'un sol taraftan ortasına

Uzak direk dibinde Karim Benzema kafayı çaktı;

Manchester City kalecisi Ederson Santana kurtardı..

Real Madrid'de oyuna son anlarda giren Aurelien Tchouameni uzaklardan vurdu

Manchester City kalecisi Ederson Santana bir kez daha gole izin vermedi..

Maç 1-1 berabere bitti;

Rövanş daha çok önem kazandı..

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yerinde olsam;;

Bernardo Silva'yı daha efektif kullanırdım...

Zira hata yapmaya müsait sol bek Eduardo Camavinga'yı oldukça rahatsız edebilirdi..

Pep Guardiola'nın oyuncu değişikliği yapmaması da garipti..

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise

Bence David Alaba'dan sol bek olarak faydalansa daha doğru olurdu..

Hem Luka Modric'i; hem de Toni Kroos'u oyundan çıkarması yanlıştı..

2 takım da güzel bir futbol izlettirdiler..

Ancak Manchester City'nin topu golcü Erling Haaland'la

Daha çok buluşturması gerekiyordu..

Bunu beceremediler..

Bakalım rövanşta neler yaşanacak?

Bu sorunun cevabını da önümüzdeki günlere bırakalım..

(Tansu Sarı)