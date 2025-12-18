Manchester City’de Pep Guardiola’nın geleceğine dair belirsizlik sürerken kulübün teknik direktörlük görevi için adayını şimdiden berlilediği öne sürüldü.

YÖNETİM MARESCA’DA BİRLEŞTİ

Haberde, Guardiola’nın City’deki mevcut sezonunun son sezonu olabileceğine dair beklentilerin arttığı vurgulandı. Bu ihtimal doğrultusunda Manchester City yönetiminin, teknik direktörlük için Maresca ismi üzerinde fikir birliğine vardığı ifade edildi.

CITY GEÇMİŞİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Enzo Maresca, Manchester City organizasyonunu yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor. İtalyan teknik adam, 2020-2021 sezonunda City’nin 21 yaş altı takımını çalıştırdı. 2022-2023 sezonunda ise Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak A takımda görev yaptı.

LEICESTER VE CHELSEA BAŞARISI

Maresca, City’den ayrıldıktan sonra Leicester City’nin başına geçti ve takımı Premier Lig’e taşıma başarısı gösterdi. Ardından Chelsea Teknik Direktörü oldu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.