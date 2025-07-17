Guardiola beklenen kararı verdi! Galatasaray'a müjde

Yeni sezon kadro planlamasını yapan Manchester City'de teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan için kararını verdi.

"Tribünde 5-6 oyuncu görmek istemiyorum. Dar bir kadro istiyorum. Oyuncuları kadro dışı bırakmak benim için çok zor" diyen Katalan çalıştırıcı, Kevin de Bruyne'nin ayrılışı sonrasında İlkay Gündoğan kararında da netleşti.

Sport'un haberine göre Guardiola, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı. Alman futbolcunun yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildi.

Manchester City ile yolları ayırması beklenen İlkay Gündoğan'a, Süper Lig'den Galatasaray'ın ilgisi vardı.

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.