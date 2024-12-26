Guardiola büyük tehlikeyi açıkladı: Risk altındayız

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren ve yaşadığı puan kayıpları sonrası ilk dördün dışında kalan Manchester City, bugün Everton'ı konuk edecek.



Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan Pep Guardiola, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmama konusunda sorun yaşayabileceklerini söyledi.



Şampiyonlar Ligi'nde 2023'te zafere ulaşan ve tarihinde ilk kez kupayı müzesine götüren Manchester City'nin direkt katılım hakkı elde edebilmesi için ligi ilk dört içinde bitirmesi ya da Devler Ligi'ni kazanması gerekiyor.

"RİSK ALTINDAYIZ"

Pep Guardiola açıklamasında, "Daha önce söylediğimde insanlar güldü ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın büyük bir başarı olmadığını söylediler. Bu ülkedeki kulüplerde böyle durumlar olabiliyor ve uzun yıllar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamadılar. Şu anda risk altındayız, durum kesinlikle böyle." dedi.