Guardiola İngiltere Milli Takımı’na mı gidecek? Resmen açıkladı

İngiltere Milli Takımı’nda Gareth Southgate, EURO 2024’te şampiyonluğun finalde İspanya’ya kaptırılması ile birlikte sona ermişti. Southgate’in yerine geçici olarak Lee Carsley getirilirken ortaya çıkan bir iddia futbol camiasında gündemin üst sıralarına yerleşti. Buna göre Manchester City Teknik Direktörü Guardiola’nın adı İngiltere Milli Takımı için gündeme geldi.

İspanyol Teknik adam yaptığı açıklamada ortaya çıkan iddia konusunda konuştu. Guardiola “Manchester City'deki kariyerimi henüz bitirmedim, hala düşünmem gerekiyor. İngiltere teknik direktörü olacağım doğru değil. Henüz hiçbir şeye karar vermedim. Hayatta her şey olabilir” dedi.

Manchester City’den yakın gelecekte ayrılması beklenen Guardiola’nın kariyerinde tek eksik olarak Dünya Kupası gösteriliyor. İspanyol teknik adamın bir gün İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı kaldırdıktan sonra kariyerine son vermek istediği belirtiliyor.