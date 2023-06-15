Guardiola kupayı Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'a teslim etti. Parayla saadet oluyormuş

Bu yıl İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan Manchester City- Inter finalinde, İngiliz ekibi Rodri'nin golü ile 1-0 mağlup edip kupaya uzanmıştı. O sırada statta Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur da vardı. 2008'de satın aldığı Manchester City'nin tek maçını Ağustos 2010'da Liverpool'u yendikleri Abu Dabi'deki gösteri maçında izleyen Mansur, 13 yıl sonra takımının maçını İstanbul'da izledi.

GUARDIOLA ŞEYH MANSUR'A KUPAYI TESLİM ETTİ

Bu sezon Premier Lig, FA Cup'ta da mutlu son ulaşan Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, düzenlenen tören ile Manchester City'nin sahibi olan Şeyh Mansur'a teslim etti. Sonrasında üç kupanın da olduğu bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende Manchester City'nin Şeyh Mansur döneminde alınan kupalar da yer aldı.

ŞEYH MANSUR KİMDİR?

Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife en-Nehyan (d. 1970), Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir. Yüksek Petrol Konseyi üyesi, Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi dahil çok sayıda yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Mansur ayrıca, Virgin Galactic ve Sky News Arabistan gibi ticari girişimler şirketlerinde bir dizi hisseye sahiptir. Ayrıca Manchester City Futbol Kulübü'nün sahibidir.