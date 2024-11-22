Guardiola Manchester City ile sözleşmeyi imzaladı net mesaj verdi: Gitmiyorum

Manchester City ile 8 sezonda 18 kupa kazanan Pep Guardiola’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak İspanyol teknik adam sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Kulüp sitesine konuşan Pep Guardiola, "Manchester City'nin benim için anlamı büyük. Burada 9. sezonum. Birlikte bir çok deneyim yaşadık. Bu kulüp için özel hislerim var. Mutlu olduğum yerde 2 sezon daha kalacağım. Benimle devam etmek isteyen herkese teşekkür ederim. Burada olmak her zaman bir ayrıcalık oldu benim için." ifadelerini kullandı.

The journey continues ???? pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

Guardiola'nın Manchester City'deki en kötü sezonu ligi 3. sırada bitirdiği ilk sezonu oldu. 53 yaşındaki teknik direktör 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Ligde ikinci olduğu sezonda Liverpool şampiyonluk yaşadı.

Manchester City, Guardiola döneminde 490 maçta 353 galibiyet elde ederek yüzde 72 galibiyet oranı elde etti. Guardiola, Les McDowall'ın (587 maç) ardından Manchester City'nin başında en çok maça çıkan menajer oldu.