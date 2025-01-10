Guardiola, Marmoush ile ilgili ilk kez konuştu

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Guardiola, Marmoush ile ilgili ilk kez konuştu

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, transfer listesindeki Marmoush ile ilgili ilk kez konuştu. İngiliz devinin golcü oyuncu için 80 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer listelerinde bulunan Omar Marmoush hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularına cevap vermeyeceğini söyleyen Pep, "Omar Marmoush, başka bir kulübün oyuncusu, konuşmayacağım. Bana bu konu hakkında soru sormayın." ifadelerini kullandı.

Kadrosuna öncelikle Mısırlı hücum oyuncusu Omar Marmoush'u katmak isteyen Manchester City, Eintracht Frankfurt'a 50 milyon euro önerdi. Alman ekibi ise bu teklifi yetersiz bularak 80 milyon euro bonservis talep etti.

Forvet bölgesinde oynayan 25 yaşındaki Omar Marmoush, 2023 yazında bedelsiz olarak Wolfsburg'tan Frankfurt'a transfer olmuştu. Marmoush, bu sezon oynadığı 24 maçta 18 gol atıp 12 asist yaptı.

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