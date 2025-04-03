Guardiola, Mourinho’nun sözleri için “Aynı fikirdeyim” dedi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya dün oynanan Leicester City maçı öncesi Jose Mourinho'nun Manchester United dönemi için sarf ettiği sözler hatırlatıldı.

Mourinho'nun Manchester United ile 2017-18 sezonunda Premier Lig'i ikinci bitirmesini kariyerinin en büyük başarılarından biri olarak addettiği açıklamalar, basın toplantısında Guardiola'ya hatırlatıldı.

Mourinho ile aynı fikirde olduğunu belirten Guardiola "Jose'nin bu sözü neden söylediğini anlıyorum" dedi.

Pep, "Sadece yaşadığımız sorunlar nedeniyle bile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek inanılmaz bir başarı olacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı 2017-18 sezonunda, 100 puanla şampiyon olan Manchester City'nin ardından 81 puanla Premier Lig'i ikinci sırada tamamlamış ve Portekizli teknik adam bunun kariyerindeki en büyük başarılardan biri olduğunu söylemişti.