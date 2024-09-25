Guardiola, Rodri olmadan ne yapacak? Sahadaki liderini kaybetti

Manchester City’nin Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı Premier Lig mücadelesinde yaşanan bir sakatlık herkesi şoke etti. Manchester City’nin İspanyol orta sahası Rodri dizinden sakatlandı. Yıldız oyuncunun sezonu kapattığı belirtiliyor. Kulüp doktorları sakatlığın son derece ciddi olduğunu ifade ederken Teknik Direktörü Guardiola’nın yıldız oyunun yokluğunu nasıl dolduracağı merak konusu oldu.

TAKIMIN ADETA BEL KEMİĞİ

Rodri, Manchester City forması giymeye başladığı 2019 yılından bu yana takımın adeta bel kemiği oldu. Manchester City, 2019 yılından bu yana Rodri’nin forma giydiği 259 maçın yüzde 74’ünü kazanırken yüzde 11’ini ise kaybetti. Aynı dönemde Rodri’nin forma giymediği 74 maçta ise galibiyet oranı yüzde 64’e düşerken mağlubiyet oranı ise yüzde 24’e yükseldi.

Manchester City bu dönemde 5 Premier Lig, 1 FA Cup, 2 Lig Kupası, 1 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandı.

Öte yandan İspanyol yıldızın oynadığı harika oyun istatistiklere de yansıdı. Ortaya çıkan verilere göre Rodri, geçen yıl 5 büyük ligde en çok topla buluşan oyuncu oldu. Öte yandan yıldız oyuncu, sahanın 1/3’lük bölümünde en çok pas yapan oyuncu ve en çok ilerleme kaydeden ikinci oyuncu oldu. Öte yandan Rodri geçen sezon 5 büyük ligde en çok isabetli pas yapan oyuncu konumundaydı.

GUARDİOLA NE YAPACAK?

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola daha önce Aguero ve Kevin de Bruyne gibi ikonik isimlerin yokluğunu bir şekilde telafi etmeyi başarmıştı. Hatta İspanyol teknik adam takımını forvetsiz şampiyon yapmayı bile başardı. Ancak sezonu kapatmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Rodri’nin yokluğunun telafi edilmesinin çok zor olduğu belirtiliyor.

Guardiola’nın hem oyun kalitesi hem de liderlik özelliği nedeniyle en çok güvendiği oyuncu olan Rodri’nin boşluğunu doldurmak için ara transferde kadroya oyuncu katabileceği belirtiliyor. Hatta İngiliz basını transfer için yönetimin 145 milyon euro bütçe ayırdığını yazdı. Ancak Guardiola’nın panik transferi yapmayacağı konuşuluyor. İspanyol teknik adamın istediği oyuncuyu bulamaması durumunda panik transferi yapmadan boş geçmesi gündemde.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City’nin ilk etapta Real Sociedad forması giyen Zubimendi ve Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes'i gündemine aldığını yazdı. İngiliz devinin transferdeki net tavrı önümüzdeki dönemde belli olacak.