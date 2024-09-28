Guardiola, Rodri’nin alternatifini İtalya’da buldu

Manchester City, Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçta en önemli oyuncularından biri olan Rodri’yi kaybetti. İspanyol oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

İngiliz devi, yaşanan şok sakatlık sonrası orta saha düzeniyle ilgili farklı alternatifleri değerlendirirken, transfer ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Rordi’nin alternatifini İtalya’da buldu. İspanyol teknik adamın Torino forması giyen Samuele Ricci’yi gözüne kestirdiği öğrenildi.

Empoli’den 2022 yılında Torino’ya gelen oyuncu, 4 defa İtalya milli takımı forması giydi. İtalyan oyuncunun çok yönlü oyun anlayışının Guardiola’nın dikkatini çektiği belirtilirken, Ricci’nin önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olması bekleniyor.

Ara transferde hamle yapmayı düşünen Manchester City’nin piyasa değeri 30 milyon euronun üstünde olan Ricci’yi kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

Ancak Serie A’da Şampiyonlar Ligi’nde katılma iddiası olan Torino’nun bu teklife nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. İtalyan ekibinin yüksek bir teklife kayıtsız kalmayarak oyuncunun transferine izin verebileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Sakatlık sorunu ile boğuşan Manchester City’de Rodri’nin yanı sıra Kevin de Bruyne, Nathan Ake ve Oscar Bobb gibi isimlerin sakatlığı devam ediyor. İngiliz devi, Premier Lig’de Newcastle United ile karşılaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde ise Boavista’ya karşı galibiyet için sahaya çıkacak.