Guardiola sezon sonu ayrılacak mı? En net sinyali verdi

Manchester City’de çalkantılı günler devam ediyor. İngiliz devi hakkında dev soruşturma devam ederken kulübün Futbol Direktörü Txiki Begiristain’in görevi sezon sonu bitiyor. Takımdan ayrılan İspanyol yöneticinin yerine Sproting’de görev alan Hugo Vienna gelecek. 2012 yılından bu yana Manchester City’de görev alan Begiristain, Guardiola’yı İngiliz devine getiren isimdi. Begiristain, 2003-2010 yılları arasında ise Barcelona’da Futbol Direktörlüğü yapmıştı

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Guardiola’nın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. İspanyol teknik adamın adı İngiltere Milli Takımı ile anılsa da bu göreve Thomas Tuchel getirildi.

EN NET SİNYALİ VERDİ

Guardiola, yaptığı son açıklamada ayrılık sinyali verdi. İspanyol teknik adam, yönetimin ayrılışına hazır olduğunu belirterek, yerine gelecek isim konusunda seçenekleri olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, son açıklaması ile en net ayrılık sinyalini verdi. Guardiola’nın ayrılık kararını uzun süredir birlikte çalıştığı ve yakın arkadaşı olan Begiristain’ın görevini bırakması sonrası aldığı belirtiliyor.

GEÇEN HAFTA YALANLAMIŞTI

Guardiola, geçen hafta yaptığı açıklamada ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak "Bu doğru değil. Ben Manchester City'nin menajeriyim” dedi. İspanyol teknik adam ayrıca geleceği konusunda net bir karar vermediğini sözlerine ekledi.

Manchester City’nin sezon sonu göreve başlayacak yeni Futbol Direktörü Hugo Vienna, Guardiola’nın yerine gelecek isim olarak bir numaraya Ruben Amorim’i koydu. Amorim, Sproting’de Vienna ile birlikte çalışıyordu.

İngiliz devinde yüzlerce suçlama ile açılan soruşturma sonrası taşların daha fazla yerinden oynaması bekleniyor.