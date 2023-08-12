Guardiola'dan De Bruyne açıklaması. Kötü haberi verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Premier Lig'in açılış maçında son şampiyon Manchester City, Burnley'e konuk oldu.

Maçı 3-0 kazanan City, sezona üç puanla başladı. Karşılaşmanın golleri 4' ve 36'da Haaland ve 75'te Rodri'den geldi.

Burnley'de Zaroury, 90+4'te kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mücadelenin 23. dakikasında zorunlu bir değişiklik yaşandı.

Maça devam edemeyen Kevin De Bruyne, oyundan alındı ve yerine Kovacic girdi.

Maç sonu yıldız oyuncu hakkında açıklama yapan Guardiola, De Bruyne'nin hamstring sakatlığı yaşadığını ve bir müddet sahalardan uzak kalacağını ifade etti.