Guardiola’dan ezeli rakibine gönderme: Burada olmayacağından eminim

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takımdan ayrılması beklenen İspanyol teknik adam, ezeli rakipleri Manchester United’a flaş bir gönderme yaptı.

Guardiola, Sir Alex Ferguson’un Manchester United’dan emekli olması sonrası takımın büyük düşüşüne dikkat çekerek, olası ayrılığının takımını çok etkilemeyeceğini söyledi.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısından soruları yanıtlayan Pep Guardiola, kulübün yönetim açısından iyi durumda olduğunu ve olası ayrılığının çok fazla etkilemeyeceğini söyledi.



Guardiola "United'da neler olduğunu bilmiyorum ama burada olmayacağına eminim. City istikrarı sağlayacaktır. Bir kişinin ayrılmasıyla kulüpteki her şeyin çökmesi kötü bir işarettir. Belki hatalar yapılır ama çözülür. Bundan eminim. Neler yapacaklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Guardiola, daha önceki açıklamalarında henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediğini söyledi.