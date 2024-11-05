Guardiola'dan FIFA'ya veryansın

Manchester City menajeri Pep Guardiola, FIFA'nın 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nın genişletilmiş formatına yönelik eleştirilerini yineledi. Turnuvanın yoğun takviminin futbol dünyasında büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Guardiola, oyuncuların fiziksel durumunun bu denli ağır bir programa dayanamayabileceğini ifade etti.

Guardiola, Bournemouth'a karşı aldıkları yenilginin ardından yaptığı açıklamada, “Geçmiş sezonlarda birçok maç oynadık. Eğer Kulüpler Dünya Kupası’nın son aşamalarına ulaşabilirsek, 70'ten fazla maç oynayacağız” dedi. NBA sezonuyla kıyaslama yapan Guardiola, “70 maç, NBA gibi ama onların dört ay tatili var, bizim ise sadece üç haftamız var. Böyle olunca uzun süreli sakatlıklar yaşanıyor” şeklinde konuştu.

2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek. Turnuvanın yeni formatı, önceki versiyonlara göre önemli bir artışla 32 takımı bir araya getirecek. Takımlar, sekiz grup halinde mücadele edecek ve her grup maçları sonucunda en iyi iki takım eleme aşamasına geçecek.

Eleme aşaması, çeyrek final ve yarı final maçlarıyla devam edecek ve sonuç olarak finalde 2025 Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belirlenecek. Genişletilmiş formatın, dünya genelindeki kulüplerin uluslararası alanda rekabet etme şansını artırması amaçlanıyor. Guardiola'nın endişeleri, bu turnuvanın futbol takvimindeki etkisini gözler önüne seriyor.