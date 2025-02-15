Guardiola’dan flaş sözler: Liverpool bunu başaramaz

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

54 yaşındaki İspanyol teknik adam, Manchester City'nin bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atmasını; dokuz yılda bir kez olabilir sözleriyle açıkladı.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen ve dokuz yılda sayısız başarılar kazanan Pep Guardiola; "9 yılda kötü bir sezon olabilir. Rakiplerimiz bizden daha başarılı olabilirler ancak bizim yaptıklarımızı yapamazlar" ifadelerini kullandı.

Guardiola, 100 punla şampiyon oldukları sezonu örnek göstererek Liverpool'un bunu başaramayacağını söyledi.

İspanyol teknik adam, "Liverpool'u bu sezon izlediniz mi? Bu sezon 100 puan toplayamazlar. Bunu kesinilikle yapamazlar. 99 belki ama 100 asla... Manchester City'de dokuz sezon boyunca yaptıklarımız bana; 'vay canına neleri başardık' dedirtiyor.