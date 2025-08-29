Guardiola'dan Galatasaray eşleşmesine Sane yorumu!

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Galatasaray açıklaması geldi.

Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendiren Pep Guardiola, Napoli'de forma giyen eski öğrencisi Kevin De Bruyne ve Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane ile yeniden buluşacak olmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İspanyol teknik adam, “Kevin De Bruyne'nin rakip olarak geri dönecek olmasından gerçekten memnunum. Elbette Napoli’yi ve ayrıca Leroy Sane'li Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Onu tekrar aramızda görmek güzel.Eminim insanlar onları harika bir şekilde karşılayacaktır, bunu hak ediyorlar.” diye konuştu.