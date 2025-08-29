Guardiola'dan Galatasaray eşleşmesine Sane yorumu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Guardiola'dan Galatasaray eşleşmesine Sane yorumu!

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmelerini Leroy Sane üzerinden yorumladı.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola'dan Galatasaray açıklaması geldi.

Şampiyonlar Ligi eşleşmelerini değerlendiren Pep Guardiola, Napoli'de forma giyen eski öğrencisi Kevin De Bruyne ve Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane ile yeniden buluşacak olmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İspanyol teknik adam, “Kevin De Bruyne'nin rakip olarak geri dönecek olmasından gerçekten memnunum. Elbette Napoli’yi ve ayrıca Leroy Sane'li Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Onu tekrar aramızda görmek güzel.Eminim insanlar onları harika bir şekilde karşılayacaktır, bunu hak ediyorlar.” diye konuştu.

Son Haberler
Mahalle asfaltlanmayınca toz içinde kaldı
Mahalle asfaltlanmayınca toz içinde kaldı
Aksaray’da feci kaza! Araç içinde sıkıştı: Ekipler zamanla yarıştı
Aksaray’da feci kaza! Araç içinde sıkıştı: Ekipler zamanla yarıştı
Malta’da üretici fiyatlarında beklenmedik artış
Malta’da üretici fiyatlarında beklenmedik artış
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır
Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" demeye hazır