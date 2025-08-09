Guardiola'dan Galatasaray'a yeşil ışık: 'Ayrılacaklar'

Kaynak: Haber Merkezi
Guardiola'dan Galatasaray'a yeşil ışık: 'Ayrılacaklar'

Kalabalık bir kadro ile çalışmak istemediğini söyleyen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola takımdan ayrılacak oyuncular olduğunu söyledi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadro planlamasıyla ilgili konuştu. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yeni sezonda kalabalık bir kadro ile çalışmak istemediğini söyleyen Guardiola, bir kez daha mesajını yineledi.

Guardiola, "Kadroda çok fazla futbolcu olmasını sevmiyorum. Birçok oyuncu ayrılmalı. Transfer dönemi çok hareketli ve birçok şey olacak. Ne olacağını ve ne yapacağımızı göreceğiz." dedi.

city.jpg

54 yaşındaki bu açıklamasının ardından İngiliz ekibinde önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Mavilerin tecrübeli oyuncularından Ederson ve İlkay Gündoğan'ın adı transferde Galatasaray ile geçiyordu.

Son Haberler
ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı
ÖSYM, yeni YKS tercih kılavuzunu yayımladı
Diyanet iktidarı bile çileden çıkardı! Hilal Köylü kulis bilgilerini paylaştı
Diyanet iktidarı bile çileden çıkardı! Hilal Köylü kulis bilgilerini paylaştı
Ndidi'den taraftara mesaj var! Forma numarası belli oldu
Ndidi'den taraftara mesaj var! Forma numarası belli oldu
Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı
Damat denize atıldı! Kötülükler geride kaldı
Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi
Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi