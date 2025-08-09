Guardiola'dan Galatasaray'a yeşil ışık: 'Ayrılacaklar'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kadro planlamasıyla ilgili konuştu. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yeni sezonda kalabalık bir kadro ile çalışmak istemediğini söyleyen Guardiola, bir kez daha mesajını yineledi.

Guardiola, "Kadroda çok fazla futbolcu olmasını sevmiyorum. Birçok oyuncu ayrılmalı. Transfer dönemi çok hareketli ve birçok şey olacak. Ne olacağını ve ne yapacağımızı göreceğiz." dedi.

54 yaşındaki bu açıklamasının ardından İngiliz ekibinde önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Mavilerin tecrübeli oyuncularından Ederson ve İlkay Gündoğan'ın adı transferde Galatasaray ile geçiyordu.