Guardiola’dan Mourinho yanıtı: Umarım aynı kaderi paylaşmayız

İngiltere Premier Lig'de zirvenin 11 puan gerisine düşen ve son yedi maçında kazanamayan Manchester City, bu akşam Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola soruları yanıtladı. Guardiola, daha çok çalışarak bu dönemi atlabileceklerini belirtip, "Bunu bir meydan okuma olarak kabul etmeliyim. Oyuncularıma yardım edebileceğimi kendime kanıtlamalıyım. Onla bunu biliyor. Burada olmak istiyorum. Savaşmalıyız." dedi.

Ligde geçtiğimiz hafta Anfield'da oynanan maçta Manchester City, Liverpool'a 2-0 kaybetti.

Maçın son bölümünde Liverpool taraftarları, Pep Guardiola'ya "Sabah kovulacaksın" tezahüratları yaparken deneyimli çalıştırıcı kazandıkları altı Premier Lig şampiyonluğuna ithafen parmaklarıyla altı işareti yaptı.

Bugünkü maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Guardiola'ya konuya açıklık getirdi.

Bir gazetecinin "Jose Mourinho, Premier Lig'i üç kez kazandığını ima etmek için böyle bir işaret yapmıştı. İnsanlar, o gün yaptığınız hareketi Jose'yle karşılaştırıyor. Bazıları bunun Jose'nin Manchester United'daki sonunun başlangıcı olduğunu düşünmüştü" yorumuna Guardiola şöyle yanıt verdi:

"Umarım benim durumumda böyle olmaz. Belki Jose ile birbirimize benziyoruzdur. O üç kez kazandı, ben altı kez kazandım. Sonunda ikimiz de aynı noktadayız. Sadece taraftarlarımıza yaptığımız şeyin olağanüstü olduğunu hissetirmek için yaptım. İnanılmaz bir futbol kulübü olduğumuzu kanıtlamak istedim."