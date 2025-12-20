Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına açıklık getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, kulüpte mutlu olduğunu vurgularken Manchester City’nin kendisinden sonraki dönem için de hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Guardiola ayrıca olası halefi konusunda herhangi bir rol üstlenmeyeceğini belirterek bu kararın tamamen kulübe ait olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, “Zamanı geldiğinde kulüp en doğru ismi seçecektir. Futbolda her zaman sonuçlar bir dönemin ne zaman sona ereceğini belirler” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrılık söylentilerine rağmen Manchester City’de kalmak istediğini dile getiren Guardiola, geleceğiyle ilgili spekülasyonların her sezon gündeme geldiğine dikkat çekti.

Guardiola, “Ben biraz tuhaf biriyim; bir sabah uyanıp ‘Gidiyorum, hoşça kalın’ diyebilirim. Ancak şu an ayrılmıyorum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Geleceğimle ilgili her yıl dedikodular çıkıyor. Sezon sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam ayrıca, Manchester City yönetiminin kendisinden sonraki süreç için şimdiden planlama yapmasının doğal olduğunu belirterek kulübün uzun vadeli düşünmesinin önemine vurgu yaptı.