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Guardiola teklifi reddetti: Beni sakın aramasınlar

Manchester City'in İspanyol hocası Pep Guardiola açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:09
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Guardiola'dan sert çıkış

Guardiola teklifi reddetti: Beni sakın aramasınlar
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İngiltere Premier Lig'in güçlü takımı Manchester City'in İspanyol hocası Pep Guardiola, Brenford ile oynayacakları Premier Lig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçta Katar'daki dünya kupasına milli takımlarıyla katılacak oyuncuların dinlendirilmesi teklifini reddeden Guardiola, basın toplantısında şöyle konuştu:

"Kesinlikle milli takımlar için oyuncuları dinlendirmeyeceğiz. Bu konuda hiçbir milli takım hocasından telefon almadım. Gerek de yok. Beni aramamalarını tavsiye ederim. Şu ana kadar gördüklerim, yapmaları gereken şeylere yüzde yüz bağlılık. Son maç, çoğu oyuncu maçın hemen ardından milli takıma gidecek. Toplanıyorlar ve bu tehlikeli bir şey."

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