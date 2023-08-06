Guardiola'dan sitem dolu sözler: Teknik direktörlere danışmıyorlar

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Community Shield'de Arsenal'e mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Guardiola'dan sitem dolu sözler: Teknik direktörlere danışmıyorlar

Community Shield'de Arsenal ile Manchester City karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten ve penaltılara giden mücadeleyi 4-1'le kazanan Arsenal, kupanın sahibi oldu.

Maçın sonuna 90+8 eklenen ancak 90+11'de yenen gol sonrası penaltılara giden maça sinirlenen Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

''TEKNİK DİREKTÖRLERE DANIŞMIYORLAR''
Maçın sonuna ilave edilen süre ile gelen soruyu yanıtlayan Guardiola, "Bu uluslararası yönetim kurulu ve tüm insanlar için iyi bir soru çünkü teknik direktörlere danışmıyorlar, oyunculara fikirlerini sormuyorlar. Maça çıkarsanız, bunu kabul etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Guardiola açıklamasını, "Maçları atılan goller için uzatıyorlar; 4-3 olan bir maçta, her bir gol için 30 veya 45 saniye koyarsanız, ertesi sabah yine maçta olursunuz" sözleriyle noktaladı.

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