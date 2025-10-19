Real Madrid'de bu sezon takımın kilit oyuncularından biri haline gelen Arda Güler'e Premier Lig devi Manchester City talip oldu.

Pep Guardiola'nın kadrosunda görmek istediği milli yıldız için nabız yoklayan City, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

R.MADRID'DEN M.CITY'E: '1 MİLYAR EURO ÖDEYİN ALIN'

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'in haberine göre; Guardiola'nın ısrarla transferini istediği Arda Güler için harekete geçen Manchester City yetkilileri, milli oyuncunun menajeriyle temasa geçerek yüksek ücretli bir kontrat ve kadroda önemli bir rol vermeyi düşündüklerini ilettiler. Ancak bu girişimlerden haberdar olan Real Madrid yönetiminin ise Arda Güler'i hiçbir şartta satmayı düşünmediklerini ve isterlerse serbest kalma bedeli olan 1 milyar Euro'yu ödeyerek bu transferi gerçekleştirebileceklerini karşı tarafa bildirdiği ifade edildi.