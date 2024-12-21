Guardiola’nın çaresizliği: Manchester City, Aston Villa'ya da mağlup oldu

Manchester City, Aston Villa karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyetle Premier Lig’de altıncı sıraya geriledi. Villa’nın gollerini Jhon Duran ve Morgan Rogers atarken, Phil Foden’ın geç gelen golü City için teselliden öteye gidemedi.

GUARDİOLA’NIN ÇARESİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Son 12 maçında dokuzuncu yenilgisini alan Manchester City, sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi. Pep Guardiola’nın yaptığı altı değişiklik, geçtiğimiz hafta yaşanan Manchester derbisi yenilgisinden sonra bir toparlanma getirmedi. City, deplasmanda çıktığı son sekiz maçta galibiyet yüzü göremedi ve bu sonuçlarla lider Liverpool’un dokuz puan gerisine düştü.

Maçın hemen başında Josko Gvardiol’un hatasıyla Jhon Duran büyük bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ancak bu, City’nin savunmada yaşayacağı sorunların habercisiydi. 16. dakikada Youri Tielemans’ın mükemmel ara pasıyla başlayan atakta Duran, Rogers’ın pasında topu ağlara göndererek Villa’yı öne geçirdi. City, oyunda etkili bir geri dönüş sağlayamadı ve 65. dakikada Rogers’ın attığı gol, Aston Villa’nın zaferini perçinledi. Phil Foden’ın uzatma dakikalarındaki golü ise sonucu değiştirmedi.

VİLLA’NIN YENİ KAHRAMANI: MORGAN ROGERS

Morgan Rogers, eski kulübü Manchester City karşısında yıldızlaştı. City’de iki yıl geçirmesine rağmen A takımda forma şansı bulamayan Rogers, Villa Park’ta unutulmaz bir performans sergiledi. Jhon Duran’a asist yapan ve ikinci golü atan 22 yaşındaki oyuncu, Villa’nın Avrupa umutlarını canlı tutmada önemli rol oynadı. Teknik direktör Unai Emery’nin oyuncu geliştirme konusundaki başarısı, Rogers’ın bu performansı ile bir kez daha kendini gösterdi.

CİTY’NİN UMUTLARI AZALIYOR

City’nin şampiyonluk hayalleri, bu yenilgiyle ciddi bir darbe aldı. Altıncı sıraya düşen ve lider Liverpool’un oldukça gerisinde kalan takım, artık Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için mücadele etmek zorunda. Jack Grealish, eski takımı Aston Villa karşısında etkisiz kalırken, Erling Haaland da rakip savunma arasında kayboldu. Stefan Ortega ve genç Rico Lewis dışında sahada öne çıkan bir isim bulmak zordu.

Guardiola’nın liderlik ettiği City, son yıllarda yaşadığı en büyük krizi aşmak için Ocak transfer dönemine bel bağlamış durumda. Ancak bu süreçte moral ve güven kazanmaları gerekiyor.

VİLLA İÇİN AVRUPA HAYALLERİ

Villa, bu galibiyetle beşinci sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi yarışında iddialı olduğunu kanıtladı. Teknik direktör Unai Emery, takımın eksikliklerini transfer döneminde kapatarak daha istikrarlı bir performans hedefliyor. Şu an sadece averaj farkıyla dördüncü sıradaki Nottingham Forest’ın gerisinde olan Villa, Avrupa kupalarına katılma hayalini sürdürüyor.