Guardiola'nın rotası İstanbul oluyor. Nedeni belli oldu

Manchester City ile son olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola'nın rotası İstanbul oluyor. Final öncesi ailesiyle şehir turu da yapan İspanyol çalıştırıcının gelme sebebi belli oldu.