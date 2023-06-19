Guardiola'nın rotası İstanbul oluyor. Nedeni belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerindeki üçüncü Şampiyonlar Ligi kupası sevincini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter'i yenerek İstanbul'da yaşadı.
ÜÇLEME YAPTI
Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.
YALI SATIN ALIYOR
İstanbul'da oynanan final maçı sebebiyle şehri yakından görme şansı yakalayan Guardiola'nın, boğazda bir yalı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Final öncesinde Guardiola ailesiyle İstanbul turu yapmıştı.