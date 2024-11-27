Guardiola’nın yüzün nasıl yaralandı? Maç sonu canlı yayında açıkladı

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Guardiola’nın yüzün nasıl yaralandı? Maç sonu canlı yayında açıkladı

Manchester City’nin Feyenoord ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Guardiola’nın yüzündeki yaralar dikkat çekti. İspanyol teknik adam yüzünün nasıl yaralandığını canlı yayında açıkladı.

Manchester City şampiyonlar Ligi’nde hayatının şokunu yaşadı. İngiliz devi, Feyenoord’a karşı 3-0 önde olduğu maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Manchester City, kendi evinde aldığı beraberlik ile galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, böylece kariyerinde hiç karşılaşmadığı bir durumla boğuşuyor. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Manchester City, yıldız orta saha oyuncusu Rodri’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası üst üste 5 maçtan mağlubiyetle ayrılırken son olarak Feyenoord ile berabere kaldı.

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GUARDİOLA’NIN YÜZÜNE NE OLDU?

Guaridola’nın maç sonrası yüzünün hali sosyal medyada gündem oldu. İspanyol teknik adamın yüzündeki çizikler dikkat çekti. Maç sonu açıklama yapan Guardiola maç sırasında yüzünü kendi çizdiğini belirterek, “Bunu kendi tırnaklarımla yaptım. Kendime zarar vermek istiyorum” dedi.

İspanyol teknik adam, takımın büyük çöküşü ile ilgili "Bizim için zor. Bunun zihinsel mi yoksa teknik bir sorun mu olduğunu bilmiyorum. Bu goller bize karşı olmaz! Normalde maçları kazanmanın bir yolunu buluyorduk ama şu anda kazanamıyoruz. Çözüm arıyorum” şeklinde konuştu.

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53 yaşındaki teknik adam, oyunculara yönelik bir mesajı olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Oyunculara bir şey söylememe gerek yok, onlar ne olduğunu çok iyi biliyor..." sözlerini sarf etti.

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Karşılaşmanın 68. dakikasında Kevin De Bruyne, Jahmai Simpson-Pusey ve James Mcatee'yi oyuna alarak İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Nathan Ake'yi kenara alan Guardiola, bu 3 değişiklikle ilgili gelen soruya, "Maç hiçbir zaman bitmez ama 3-0'da herhangi bir tehlike görmedim." diye cevap verdi.

Pep Guardiola, "Dinlenmek için iki günümüz var. Sonra tekrar işe koyulmamız gerekiyor. Benim işim oyuncuları toparlamak." dedi.

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