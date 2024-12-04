Guardiola’ya kimse ulaşamıyor. Kendisini odasına kapattı

Premier Lig’in son 10 yıldaki en başarılı takımı olan Manchester City zor günler geçiriyor. İngiliz devi çıktığı son 7 maçta 6 beraberlik aldı. Yıldız orta saha oyuncusu Rodri’nin sakatlığı sonrası büyük çöküş yaşayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord’a karşı 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kaldı. İngiliz devi sonrasında Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Liverpool’a 2-0 kaybederek zirve yarışından oldukça uzaklaştı.

YÜZÜNDEKİ ÇİZİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Manchester City’nin Feyenoord ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Guardiola’nın yüzündeki çizikler dikkat çekti. Takımın 3-0 öne geçmesine rağmen aldığı beraberliğe çok sinirlenen İspanyol teknik adam kendi yüzünü tırmaladı.

Bir gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çiziklerler var sebebi nedir?" sorusuna Guardiola şu yanıtı verdi: "Parmağımla yaptım. Kendime zarar vermek istedim."

GUARDIOLA'YA ULAŞILAMIYOR

İspanyol Teknik Direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kötü gidişatı durdurmak için ofisinden çıkmadığı iddia ediliyor. Kimsenin ona ulaşamadığı ve telefonlarına bakmadığı belirtiliyor.

İngiliz basınından The Athletic'te yer alan habere göre; takımını krizden çıkarmak adına canla başla çalışan Guardiola, Manchester City'deki kötü gidişin de en büyük sorumlusu olarak görülüyor. Bu durumu tersine çevirmek isteyen deneyimli çalıştırıcının dışarıdan kimseyle muhatap olmadan sadece başarı için işine odaklandığı belirtiliyor.

İspanyol teknik direktör, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Başım dertte olduğunda annem ve babam benim hep yanımda oldu. Şimdi ben de oyuncularla birlikte olup onlara yardım etmek istiyorum" demişti.