Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi’nden Aksaray’a ziyaret

AKSARAY / METİN KURT

Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Sn. Eduardo Enrique Hernández Recinos ile Ticari Ataşe Sn. Stephanie Garcia Hernandez, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yatırım olanakları ve iş birliği potansiyelleri masaya yatırıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Koçaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Guatemala heyeti, Oda hizmet binasında gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile Guatemala arasındaki ithalat ve ihracat imkânlarına dair karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Heyet ayrıca, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırım teşvikleri, altyapı olanakları ve OSB’de faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımı hakkında detaylı bilgi aldı. Aksaray'ın sanayi potansiyelinin Guatemala için önemli bir iş birliği fırsatı sunduğu ifade edildi.

Ziyaret kapsamında ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Koçaş ile Guatemala Büyükelçisi Sn. Recinos, sırasıyla Aksaray Valisi Sn. Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu ve Aksaray Belediye Başkan Vekili Sn. Yakup Kadri Perek’i makamlarında ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulunuldu.

Programın devamında heyet, Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile OSB’de faaliyet gösteren bazı fabrikaları ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden, üretim süreçleri, ihracat kapasitesi ve yatırım alanları hakkında bilgi alan heyet, Aksaray’ın dinamik üretim yapısından ve sanayi altyapısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Guatemala heyetinin Aksaray ziyareti, uluslararası ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.