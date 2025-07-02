Güçlü kadın güçlü sanayi güçlü ekonomi

Türk siyasetinde kara bulutların dolaştığı günümüzde, Türk ekonomisinde de önlenemeyen kriz milleti fakru zaruret içine itti.

Değerli gazeteci kardeşim Önder Sürenkök, “Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği” (KAİSDER)’in 5’inci Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehlika Gider’in seçilmesine ilişkin bilgi notu gönderdi.

Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunun ebedi lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923’ün şu sözü aklıma geldi:

“Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir.

Bu sebeple kadınlarımız da âlim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün eğitim kademelerinden geçeceklerdir.

Sonra kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı ve koruyucusu olacaklardır.”

Türk sanayici ve iş insanları arasında kadın varlığının giderek fazlalaştığını görmek geleceğe yönelik umutlarımızın artmasına neden oluyor.

KAİSDER genel kurulunda Başkan Gider şunları söylüyor:

“Biz kadınlar var olduğumuzda ekonomi güçlenir, görünür olduğumuzda toplum dönüşür. Ortak geleceğimizi, kadınlar ve erkekler; omuz omuza birlikte inşa edeceğiz.”

Genel Kurulda, yeni dönem projeleri ile bilgi veren Mehlika Gider, insan odaklı üretimi öngören Endüstri 5.0’ın yakından izleyeceklerini belirterek, en önemli hedeflerini şöyle açıkladı:

“Nitelikli kadın girişimci sayısını artırmak ve bizi her sektörde başarıya ulaşmaktan alıkoyan dezavantajları ortadan kaldırmak.

Hedeflerimiz çok net:

Kadının iş dünyasında güçlenmesi,

Karar mekanizmalarında etkin rol alması,

Kadın dayanışmasının örgütlü yapılarla büyümesi,

Girişimciliğin teşvik edilmesi ve örnek olunması,

Bilgi ve deneyim paylaşımıyla gelişim sağlanması…

Üyeler arası bilgi alışverişinin arttırılması,

Dernek içi eğitimlerin sürekli hale getirilmesi,

Yerel ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi,

Özel projeler üretilmesi…

Başkan Gider oluşturduğu güçlü yönetim kadrosu ile inanıyorum ki bu hedeflerine en hızlı şekilde ulaşır.

KAİSDER’in yeni Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mehlika Gider (MG İletişim Stratejileri Ajansı)

Üyeler: Zeynep Ece Arabul (Emek Holding A.Ş.), Sevilay İmre (Eyesoft Blşm Eğtm Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık A.Ş), Belgin Sağdıç (Yetkin Patent ve Danışmanlık Ltd. Şti.), Aynur Aydoğan (Denz Yapı San. Tic. Aş. ArmaLoft Yurt Hizmetleri Ltd. Şti.) Burcu Ketrez (EPA Emlak Pazarlama A.Ş.) Nazlı Başak Türkmenoğlu (AlbaSoft Bilişim Teknolojileri) Nesrin Doğan (Doğanlar Tarım), Dijan Kaya (Yusufoğlu Metal)

Türk kadını iş hayatının her alanında gerek işveren gerek işçi olarak Türk ekonomisine değer kazandırıyor.

Ata’mızın izinde Türk kadını gelecek nesillerimizin teminatı olacaktır.

Başkan Mehlika Gider’e ve yeni yönetimine başarılar diliyorum.