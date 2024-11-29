Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi başladı

Manisa'da çalışmayan ve okumayan yaşları 20-40 arasımda olan kadınlara yönelik hazırlanan "Güçlü kadın güçlü toplum" projesinde ilk eğitim Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Üçpınar Mahallesinde verildi.

Manisa Kadın İçin Girişim Derneğinin yürüttüğü; Yunusemre Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa AFAD İl Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu "Güçlü kadın güçlü toplum" projesi temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri başladı. Projenin ilk eğitimi Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Üçpınar Mahallesinde gerçekleştirildi.

Özellikle Yuntdağı bölgesindeki kadınlara temel ilk yardım eğitimi ve afet bilinci kazandırmayı amaçlayan projenin eğitimlerinin sırasıyla Sarma, Pelitalan ve Maldan mahallelerinde devam edeceği öğrenildi. Proje ile ne işte ne okulda olan yaşları 20 ve 40 arasında değişen kadınlara hem afet bilinci kazandırılması hem de sağlık okuryazarlığına katkı sağlanması hedefleniyor. Projede, eğitimlerin sonunda geniş kapsamlı bir tatbikat yapılması planlanıyor.